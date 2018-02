Dois são indiciados por naufrágio que matou 9 Três meses após o naufrágio do barco Imagination no Lago Paranoá, em Brasília, o comandante da embarcação, Airton Carvalho, e o dono, Marlon José Almeida, foram indiciados por homicídio culposo. Eles podem ser condenados a, no máximo, 4 anos de prisão. A causa provável do naufrágio foi manutenção inadequada, agravada por excesso de peso. Havia 122 pessoas a bordo e 9 morreram.