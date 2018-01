Dois são identificados por assalto a agência Por meio de imagens de uma câmera de segurança, a polícia já identificou dois criminosos que participaram do arrombamento de cofres da agência do Banco Itaú, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, entre os dias 27 e 28 do último mês. Os nomes dos bandidos não foram divulgados. Durante a ação, os criminosos arrombaram 138 cofres pertencentes a 120 clientes do banco. Eles permaneceram cerca de dez horas no local. No assalto, renderam dois vigilantes. Ninguém havia sido preso até ontem.