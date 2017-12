Dois restaurantes sofrem arrastões na Vila Mariana

SÃO PAULO - Dois restaurantes da Vila Mariana, bairro da zona sul da capital paulista, foram alvos de arrastões na noite de segunda-feira, 13. Segundo a Polícia Militar, os estabelecimentos ficam nas Ruas Áurea, altura do número 361, e Tutoia, 312.

As ações ocorreram após as 22h45, segundo a Polícia Militar. Bolsas e celulares dos clientes teriam sido levados nos dois casos de roubo. No caso da Rua Tutoia, o restaurante serve cardápios inspirados na culinária chinesa.

O estabelecimento fica na mesma rua que o 36.º Distrito Policial (Vila Mariana), que investigará os dois casos. Nenhum suspeito havia sido detido até a manhã desta terça-feira, 14. A polícia espera usar imagens do circuito de câmeras dos dois pontos comerciais para tentar identificar os ladrões.