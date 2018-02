Dois PMs são presos por explosão de caixas eletrônicos no interior de SP

São Paulo - Dois soldados da Polícia Militar foram presos na sexta-feira,30, por envolvimento na explosão de caixas eletrônicos na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo. Outros três soldados e um cabo também foram recolhidos administrativamente na Corregedoria da Polícia Militar sob suspeita de participar do crime, ocorrido na quinta-feira,29, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Os dois soldados detidos tiveram a prisão temporária expedida pela Justiça a pedido da Delegacia Seccional de Bragança Paulista. Os demais foram levados à Corregedoria para "esclarecimentos", informou a assessoria da PM, que não disse se há mais agentes sendo investigados. De acordo com a corporação, os seis policiais com suspeita de envolvimento no roubo de caixas têm entre 27 e 38 anos.