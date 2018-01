Dois PMs acusados de executar suspeito de roubo admitem que forjaram confronto

Dois dos três policiais acusados pela morte de Paulo Henrique Porto de Oliveira, em setembro de 2015, no Butantã, zona oeste da capital paulista, admitiram durante júri popular nesta segunda-feira, 13, que mentiram em depoimentos anteriores e que "plantaram" uma arma perto da vítima para forjar um confronto. As informações são da Agência Brasil.

Oliveira era suspeito de ter roubado uma moto e foi morto durante a captura. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Um dos vídeos mostra o momento em que Oliveira se rende aos policiais, tira a camiseta para mostrar que está desarmado e depois é algemado.

Na sequência, chegam policiais de moto e em uma viatura em reforço aos colegas. O suspeito é encostado em um muro, enquanto os policiais vasculham a área ao redor. Os PMs, então, retiram as algemas de Oliveira e levam o suspeito para um canto da rua. O acusado fica no meio de um grupo de policiais, quando, um deles dispara duas vezes contra a vítima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O policial Tyson Oliveira Bastiane, de 28 anos, admitiu ter feito dois disparos contra a vítima. Bastiane disse que atirou contra a Oliveira porque ela teria tentado pegar sua arma. Ele também admitiu ter mentido em depoimento anterior, quando disse ter havido um confronto e que Oliveira teria atirado contra os agentes. Segundo Bastiane, a mentira foi “por desespero” e desconhecimento jurídico.

Silvano Clayton dos Reis, que fazia a patrulha com Bastiane no dia do crime, também disse que forjou um confronto, retirando uma arma da viatura policial e colocando-a perto do corpo de Oliveira.

Oliveira e Fernando Henrique da Silva, de 23 anos, foram perseguidos por policiais por estarem uma moto roubada no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Silva foi jogado do alto do telhado de uma casa quando foi abordado e Oliveira, morto a tiros. As duas ações foram registradas por câmeras.

Veja abaixo o momento em que Silva é jogado de telhado: