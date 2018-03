Dois peruanos são presos após matar um boliviano e ferir outro no centro de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Os peruanos Nilton Peralta Juarez, de 44 anos, e Richard Manoel Rocio Montalvo, 21, foram detidos, no início da noite de domingo, 23, após atirarem contra os bolivianos Wilmer Eduardo Zapata Morales, 38, e Marco Michael Zapata Saenz, 39, na Rua Barão de Piracicaba, na região da Luz, no centro de São Paulo.

Em patrulhamento, policiais militares ouviram os disparos de arma de fogo e dirigiram-se na direção de onde vinha os som dos disparos. Um Gol branco em alta velocidade passou pelos policiais e teve início a perseguição, que terminou na Rua Helvetia, onde a dupla bateu o carro contra um poste. Depois de apreenderam uma pistola calibre 380 com os criminosos, os policiais voltaram até o local do crime, onde encontraram os bolivianos feridos.

Ambos foram levados para a Santa Casa, mas somente Wilmer sobreviveu. Nilton e Richard foram autuados em flagrante por homicídio e tentativa.

O caso foi registrado no 77º Distrito Policial, de Santa Cecília, de onde os criminosos serão transferidos provisoriamente para o 2º Distrito Policia, do Bom Retiro, até serem levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros. De acordo com a polícia, o crime ocorreu por causa de uma briga anterior, onde um dos peruanos foi esfaqueado. Os peruanos e bolivianos disputam espaço para trabalho na região.