Dois passageiros feridos no voo da TAM continuam internados

Dois passageiros que ficaram feridos no voo da TAM entre Miami e São Paulo continuam internados. Na noite da segunda-feira, 25, o voo JJ 8095 passou por uma forte turbulência antes de pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, e 21 pessoas ficaram feridas.

Com diagnóstico de fraturas, um dos feridos está no Hospital Oswaldo Cruz e o outro está em tratamento no Albert Einstein, "ambos acompanhados por funcionários da companhia", diz a TAM. Ao todo, 21 dos 154 ocupantes do Airbus A-330 da TAM - 16 passageiros e cinco comissários - foram atendidos pelo corpo médico da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Treze ocupantes do avião foram liberados em seguida e oito foram encaminhados para hospitais, dos quais seis já receberam alta.

Nesta terça, uma menina de 7 anos, de Ribeirão Preto, que estava no avião, sentiu dores e foi examinada no Hospital São Paulo, no interior paulista. O exame constatou fratura e, segundo nota da assessoria de imprensa da TAM, a menina está recebendo assistência e é acompanhada por um funcionário da empresa. A família da garota não se manifesta.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou os procedimentos para a investigação do acidente. De acordo com o Coronel Dilton José Schuck, que integra a Divisão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Cenipa, não há estimativa de quando o centro do Comando da Aeronáutica chegará a uma conclusão sobre as causas do acidente.

"O tempo para a investigação de uma ocorrência depende da complexidade dos fatores que levaram ao acidente. Se for necessária uma análise técnica por um órgão especializado, por exemplo, isso leva mais tempo", explicou.