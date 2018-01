Dois operários morrem após queda do 15º andar de obra

SÃO PAULO - Dois operários morreram ao cair do andaime usado em uma obra de um prédio no bairro do Butantã, na zona sul de São Paulo, por volta das 8h30 desta quarta-feira, 4. Eles trabalhavam no 15º andar do edifício, conforme o Corpo de Bombeiros.

Seis viaturas foram encaminhadas ao local, mas os homens já foram encontrados sem vida. Eles sofreram politraumatismo e parada cardíaca, segundo os bombeiros. O prédio fica na Rua Gerivatiba, paralela à Marginal do Rio Pinheiros, na região da Ponte Eusébio Matoso. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente e a empresa responsável.

Em razão do bloqueio da área para a operação dos bombeiros e perícia, o trânsito tem congestionamento maior do que o normal para o horário na Marginal, no sentido da zona sul.