Dois operários morrem após queda de laje em obra de shopping em Campinas

Atualizada às 23h44

CAMPINAS - Dois operários morreram após um acidente na obra de expansão do Shopping Center Iguatemi, em Campinas. O acidente ocorreu por volta das 20 horas desta segunda-feira, 19, quando parte da laje que cobre o prédio desabou.

Em agosto, o Ministério Público do Trabalho (MPT) chegou a embargar parcialmente as obras de ampliação do shopping. O motivo foi risco grave e iminente de acidentes relacionados a choque elétrico e quedas de grandes alturas.

Soldados do Corpo de Bombeiros, integrantes da Defesa Civil do Município, além de policiais militares e cães farejadores do canil da corporação foram acionados para fazer as buscas no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a laje que caiu sobre os funcionários estava a uma altura de 6 metros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Sidnei Furtado, coordenador da Defesa Civil, a estrutura que desabou tem dimensões em torno de 15x15 metros. Segundo o coordenador, os operários que trabalhavam nas proximidades informaram que dois trabalhadores haviam ficado sob a laje. Ninguém mais ficou ferido.

A assessoria de imprensa do Iguatemi não foi localizada para mais informações e a administração do Shopping afirmou não estar autorizada para prestar esclarecimentos. A obra de expansão está sendo erguida pela construtora Método Engenharia.