Dois ônibus são incendiados no Grajaú

SÃO PAULO - Dois ônibus foram incendiados na Avenida Dona Belmira Marin, na altura do número 4.500, no Grajaú, zona sul de São Paulo, por volta das 19h40 desta quarta-feira. A Central de Operações da Polícia Militar (Copom) não soube informar qual as circunstâncias do incidente nem se haveria feridos e vítimas. Confirmou apenas, às 21h30, que "policiais militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e debelaram o fogo".

Já a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que havia informação de lentidão na região e que uma viatura foi deslocada para verificar a situação.

Histórico

Em meio à onda de violência na capital em novembro do ano passado, um ônibus biarticulado que fazia a linha Terminal Bandeira-Terminal Varginha foi incendiado no Grajaú na noite do dia 8 daquele mês. No sentido centro, homens armados entraram no coletivo, mandaram os passageiros descer e atearam fogo no veículo.