Dois ônibus são incendiados na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Dois ônibus foram incendiados na noite de segunda-feira, 14, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a primeira ocorrência foi na Avenida Doutor Assis Ribeiro, na zona leste da capital paulista.

Ali, um coletivo municipal da empresa Vip, que fazia o percurso da linha 1178/31 (São Miguel-Praça do Correio), foi queimado por volta das 19h40. A PM foi acionada, mas nenhum criminoso chegou a ser detido. Ninguém se feriu. O caso está registrado no 63.º Distrito Policial (Vila Jacuí).

De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), 94 ônibus já foram queimados neste ano na cidade.

Um pouco mais tarde, por volta das 20h, outro coletivo foi incendiado em São Bernardo do Campo, no ABC. A PM informou que o veículo estava na altura do número 2.700 da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco.

A ocorrência está sendo investigada pelo 4.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo (Riacho Grande). Como no caso anterior, ninguém foi preso. Tampouco houve feridos.