Dois ônibus são incendiados em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Dois ônibus foram incendiados em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na noite desta quinta-feira, 16. Segundo a Polícia Militar, os crimes aconteceram após a morte de um traficante em tiroteio com policiais. Nenhum suspeito foi preso.

Os coletivos foram incendiados por volta das 21 horas na Rua Oneda, na Vila Planalto. Os ônibus eram das linhas 777 e 879 (ambos Jardim Calux). Eles pertenciam à empresa SBCTrans. Ninguém ficou ferido.

Procurada, a SBCTrans não informou se os ônibus vão circular normalmente na região nesta sexta-feira, 17.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, 15, dois ônibus da Viação Benfica, em Diadema, também no ABC, já haviam sido queimados, após a prisão de um traficante.