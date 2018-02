Dois ônibus são incendiados em Campo Limpo

Dois ônibus foram incendiados no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 1.

Os veículos estavam na Avenida Carlos Lacerda, na altura do número 1.800. O Corpo de Bombeiros não informou o motivo do incêndio nem se houve alguma vítima.

Outros casos. No mês de março, outras ocorrências semelhantes foram registradas na capital paulista. Na zona sul, um ônibus foi queimado no número 10.557 da Estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Ângela, também na zona sul.

Suspeitos de incendiar o veículo conseguiram fugir. A estrada foi bloqueada e parte dos passageiros foi obrigada a seguir o percurso a pé, durante as duas horas de ação do Corpo de Bombeiros. Outro ônibus foi queimado na Rua José Porfírio de souza, na altura do número 500.

Na zona norte, no mês de fevereiro, o mesmo crime ocorreu na Avenida Alexios Jafet, 2.766, em Jaraguá. O ônibus incendiado era da linha 8047/10 Jaraguá Lapa, da empresa da Viação Santa Brígida. A Polícia Militar informou que um coquetel molotov foi jogado no interior do veículo.