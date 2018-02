Dois ônibus e um carro são incendiados na zona leste

SÃO PAULO - Dois ônibus e um carro foram incendiados na noite deste domingo, 20, na Estrada Dom João Nery, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas faziam uma manifestação na altura do número 3.500 da via e atearam fogo em dois ônibus e em um carro que passavam pela estrada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

O caso foi registrado no 50°DP (Itaim Paulista). Ninguém foi detido e ainda não há informações sobre a causa do protesto.