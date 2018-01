Dois mortos e um ferido grave em dois acidentes

Um funcionário da empresa de serviços de guincho Auto Socorro Interlagos foi atropelado por um caminhão e morreu, no final da noite desta quinta-feira, 17, no momento em que atendia a um automóvel quebrado na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, a cerca de mil metros da Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

No momento em que esperava pelo guincho, o motorista do carro foi vítima de bandidos, que jogaram um tijolo contra o vidro do carro, levando um computador, carteira e outros objetos de dentro do veículo. Até as 2 horas desta sexta-feira, 18, o corpo do guincheiro Valdecir de Oliveira, de 55 anos, permanecia no local do acidente em razão da demora no trabalho da perícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acidente na Rodovia SP-322

Por volta das 22 horas desta quinta feira, 17, na Rodovia Milton Tavares de Souza (SP-332), quilômetro 111,5, em Campinas, interior do estado, um capotamento de um carro deixou uma vítima fatal e uma em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, chovia no momento do acidente. O automóvel ocupado por um casal, seguia em direção à cidade de Barão Geraldo quando o motorista perdeu o controle e capotou na pista. A mulher morreu no local, e o homem está em estado grave no pronto-socorro da Universidade de Campinas (Unicamp). O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) dos Amarais.