Dois mortos e quatro feridos em desabamentos em SP

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em desabamentos nesta quarta-feira, 25, em São Paulo. No bairro do Tremembé, na zona norte da cidade, dois jovens foram soterrados depois do desabamento da laje de uma construção. Maxwel Santos de Oliveira, 17 anos, e Edinalvo Ferreira de Lima, 26, passavam pela rua e resolveram buscar abrigo da chuva dentro da construção. A estrutura não resistiu e despencou, por volta das 12h15. As duas vítimas morreram no local. No Parque Colonial, região de São Mateus, na zona leste da capital, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas com a queda do muro de cerca de seis metros de uma construção ao lado da casa onde moram, perto das 21 horas. Segundo familiares, Jaqueline Matos, 11, é quem está em estado mais grave, com uma fratura na clavícula e ferimentos na cabeça. Ela foi encaminhada junto com a avó, Vera Lúcia Bossi e dois tios, José Roberto e Luiz Antônio Bossi, ao Hospital São Mateus. O vendedor Nelson Bossi, 48, contou que desde a última segunda-feira a água proveniente das chuvas começou a ficar represada dentro da obra, que teve início em outubro do ano passado. Preocupado, ele buscou ajuda na Prefeitura. "Na hora do almoço (na quarta-feira) liguei para o 156 mas me deram um prazo de um a 40 dias para que a Defesa Civil viesse até aqui. Ninguém me orientou a ligar diretamente para a Defesa Civil", afirmou. Segundo o vendedor, desde que a construção teve início as paredes da sua casa passaram a apresentar infiltrações. A colocação de uma torre de telefonia celular no local piorou a situação. (Colaborou Ricardo Valota e Paulo Maciel)