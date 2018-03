Dois morrem soterrados em pedreira na Zona da Mata de Minas Gerais

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após serem soterradas na manhã desta segunda-feira, 21, em Miraí, na Zona da Mata de Minas Gerais. O acidente aconteceu quando as vítimas enchiam um caminhão em uma pedreira.

A Polícia Militar isolou o local e acionou o Corpo de Bombeiros. O resgate dos corpos e do ferido levou mais de duas horas. O homem machucado foi levado para um hospital da região. Segundo informações iniciais, ele passa bem. A polícia vai investigar as causas do acidente.