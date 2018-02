Dois morrem em troca de tiros com a Polícia Militar na zona leste

SÃO PAULO - Dois assaltantes morreram durante uma troca de tiros com policiais militares em um bar da Rua Adustina, no Jardim Santa Maria, zona leste da capital paulista. O caso aconteceu por volta das 23h desta quarta-feira, 5.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes teriam entrado no estabelecimento e rendido funcionários e clientes. Para tentar esconder a ação, eles também teriam baixado a porta do bar. A PM não soube informar quantos criminosos invadiram o local e participaram do assalto.

Ainda de acordo com a PM, os policiais teriam sido acionados e, quando chegaram ao bar, foram surpreendidos por disparos dos bandidos. Na troca de tiros, dois assaltantes foram atingidos e morreram no local. O caso foi registrado no 66º Distrito Policial (Vale Aricanduva).