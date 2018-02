Dois morrem em queda de helicóptero

Destroços do helicóptero prefixo PT-YMJ foram encontrados ontem em Rio Grande da Serra (SP), junto com os corpos do piloto Marcelo Reboredo e do empresário Adriano Rodrigues, que estavam a bordo. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar foram acionadas e deram início às buscas na Serra do Mar logo após o piloto ter perdido o contato com a torre de controle. A aeronave saiu às 17h de anteontem do Guarujá e deveria pousar no Campo de Marte, na capital. As causas do acidente ainda serão apuradas.