Dois morrem em confronto com o Bope na Maré Dois homens foram mortos na sexta-feira em mais um dia de incursão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo da Maré, zona norte do Rio. De acordo com a PM, os dois supostos traficantes foram baleados em confronto ao trocar tiros com os agentes. Desde a suposta ameaça de traficantes aos funcionários da construtora Queiroz Galvão, que trabalham na construção da primeira ponte estaiada do Rio, o Bope passou a realizar operações diárias na região. Foram apreendidos ainda uma pistola, uma granada, 19 tabletes e 129 trouxinhas de maconha, 249 sacolés de cocaína, além de 31 máquinas de caça-níqueis.