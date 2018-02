Dois morrem em confronto com a PM e ônibus é incendiado na zona leste de SP

SÃO PAULO - Dois suspeitos morreram em confrontos com a Polícia Militar e um ônibus foi incendiado na zona leste de São Paulo entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, 30.

O primeiro caso, na noite de segunda, ocorreu no Itaim Paulista. Policiais militares desconfiaram de dois suspeitos em uma moto na Avenida Marechal Tito e iniciaram uma perseguição. Depois de trocar tiros com os PMs, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP), um dos homens foi baleado na Rua José Cabral Silveira e morreu. Outro conseguiu fugir. O caso foi registrado no 50 º DP (Itaim Paulista) e é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por volta da 0h30 desta madrugada, outro suspeito foi morto pela polícia na Vila Nova Curuçá. De acordo com a SSPSP, dois homens parados em uma moto em frente a uma padaria chamaram a atenção do dono do estabelecimento, que ligou para o 190.

Ao perceberem a chegada dos PMs das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) a dupla fugiu e iniciou-se uma perseguição. O condutor da moto perdeu o controle na Rua Osório Franco Vilhena e o garupa foi baleado pelos policiais. Levado ao Hospital Municipal Tide Setúbal, ele não resistiu aos ferimentos. O condutor da moto conseguiu fugir.

Ônibus Incendiado. Também à 0h30, dois homens atearam fogo em um ônibus na Rua Curupireira, no Parque Santa Madalena, região do Sapopemba. Dois criminosos, um deles armado, pararam o coletivo, pediram para os ocupantes descerem e queimaram o veículo usando óleo diesel. O ônibus ficou totalmente destruído e os bandidos fugiram. Não há registros de feridos. O caso é foi para o 69 º DP (Teotônio Vilela).