Dois morrem em colisão entre carro e micro-ônibus na zona leste de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e uma se feriu gravemente em uma colisão entre carro e micro-ônibus no Parque Boturussu, região da Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 15. O acidente ocorreu por volta das 2h30 na esquina da Rua Professor Antônio de Castro Lopes com a Avenida São Miguel.

Segundo a CET, a faixa da direita no sentido bairro da Avenida São Miguel ainda está interditada. A pessoa ferida foi levada ao Hospital Ermelino Matarazzo e as causas do acidente serão apuradas pelo 62º Distrito Policial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Texto atualizado às 9h20.