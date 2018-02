Dois morrem em ataques em série na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Sete pessoas foram baleadas por volta das 22h30 de terça-feira, 4, no Parque Figueira Grande, região do Jardim São Luiz, na zona sul da capital, por dois homens em uma moto. Até o final da madrugada desta quarta-feira, 5, duas das vítimas haviam morrido e as demais permaneciam internadas no pronto-socorro do M' Boi Mirim e no Hospital Regional Sul.

Escoltados por outro veículo, os dois ocupantes da moto pararam em frente a um bar, na Rua Sebastião Dias Fragoso, e abriram fogo. Quatro pessoas foram atingidas, entre elas uma mulher de 35 anos, que trabalha como cozinheira de uma creche. Na sequência, na mesma rua, a 100 metros do bar, a dupla disparou contra dois homens que estavam na calçada. Ambos morreram.

Minutos depois, um homem foi ferido a tiros na Rua Giosué Carducci, no Jardim Boa Vista, na mesma região. A vítima permanecia internada. O local do crime fica a apenas um quilômetro de onde ocorreram os dois primeiros ataques. A polícia acredita que foram os mesmos atiradores.

MAPA DA VIOLÊNCIA

Homicídios na Grande São Paulo desde o dia 24 de outubro.