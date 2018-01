Dois morrem em assalto no Jardim da Saúde Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante uma tentativa de assalto a uma casa no Cursino, zona sul de São Paulo, no fim da tarde de ontem. Uma das vítimas reagiu ao roubo, o que teria iniciado um tiroteio. Na troca de tiros, morreram o assaltante e um morador do imóvel, segundo a Polícia Militar. Outros dois moradores se feriram. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado pela PM ontem à noite. O caso aconteceu por volta das 18h20 em uma casa da Rua Enjolras Vampré.