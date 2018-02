Dois morrem em acidente em obra do Metrô de SP

Texto atualizado às 16h33.

SÃO PAULO - Um acidente deixou dois operários mortos no canteiro de obras da futura Estação Eucaliptos, na Linha 5-Lilás do Metrô, por volta das 12h30 desta sexta-feira, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma grua caiu no terreno em frente ao Shopping Ibirapuera, na zona sul.

A Polícia Militar chegou a enviar um helicóptero Águia para o local. Ele pousou no estacionamento de um supermercado Pão de Açúcar vizinho às obras do Metrô. Apesar disso, não houve resgate. Os bombeiros encaminharam cinco viaturas e 14 homens para atender a ocorrência.

A Companhia do Metrô abriu sindicância para apurar as causas e responsabilidades do acidente. A apuração será conduzida pela Gerência de Engenharia de Obras da Linha 5-lilás. Em nota, o Metrô disse que lamenta os falecimentos e informa que prestará plena assistência às famílias das vítimas.

A extensão da Linha 5-Lilás ligará os bairros de Santo Amaro e Chácara Klabin, zona sul. Ela deve ficar pronta em 2015. O consórcio Heleno Fonseca/Triunfo é responsável pelas obras no trecho onde ocorreu o acidente. Trata-se do lote de número 5 da obra de expansão da Linha 5-Lilás, onde estão sendo construídas as estações Eucaliptos (que originalmente se chamaria Ibirapuera) e Moema.