Dois morrem em acidente com bondinho turístico

Dois turistas morreram e 40 ficaram feridos em acidente ocorrido às 18h20 de ontem com o bondinho turístico de Campos do Jordão, na região serrana paulista. Com 42 passageiros a bordo, o bonde descarrilou e caiu de um barranco de mais de 300 metros de altura na Serra da Mantiqueira, no município de Santo Antônio do Pinhal. Com um só vagão, o bondinho transporta turistas entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão.

Mais de quatro horas após o acidente um dos corpos continuava entre as ferragens. O trabalho de resgate dos feridos acabou às 23h. Os bombeiros tiveram a ajuda de soldados do Exército. Até 23h os bombeiros não sabiam se havia feridos graves. Os feridos foram levados ao Pronto-Socorro de Campos do Jordão e ao Hospital Regional do Vale do Paraíba.

O bombeiro civil Daniel Pereira, de 53 anos, destacou que o local do acidente é de mata fechada e de acesso difícil, por isso a dificuldade em fazer o resgate. Também ajudavam no resgate bombeiros de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba. As causas do acidente eram desconhecidas.