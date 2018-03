Dois morrem em ação da Rota em Parelheiros Ação de policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na zona sul, às 17h de ontem, terminou com dois suspeitos de tráfico mortos. Os PMs foram à Rua Luís Pinelli, em Parelheiros, averiguar denúncia de tráfico. Segundo a polícia, as equipes foram recebidas a tiros pelos acusados. Os PMs revidaram e balearam Robinson Bastos Gomes, o Irmão R, e Yanan Leme Lopes. De acordo com a Rota, as vítimas tinham passagens na polícia por receptação de veículo roubado, tráfico e homicídio. Os PMs apreenderam armas e drogas.