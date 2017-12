Dois morrem e três ficam feridos em ataque na zona leste de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas foram mortas a tiros e três ficaram feridas em uma ataque feito por criminosos na zona leste da capital paulista na madrugada desta quinta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar, ainda não há informações de quantas pessoas participaram do crime e nem de quem eram.

Por volta das 2h, o grupo estava embaixo de um viaduto, na Rua Hipólito de Camarão, em Guaianases, quando os suspeitos passaram a pé e atiraram contra as vítimas, informa a PM. Após o ataque, os criminosos fugiram e, até o momento, não foram identificados.

Uma das vítimas morreu no local e outra foi levada ao Hospital Santa Marcelino, também na zona leste, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros três atingidos pelos disparos foram socorridos no Hospital Geral de Guaianases. A PM, no entanto, não soube informar o estado de saúde deles.

O duplo homicídio e as três tentativas vão ser investigados pelo 53° Distrito Policial (Parque do Carmo).