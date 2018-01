Dois morrem durante congestionamento causado por chuva

Duas pessoas morreram ao sofrerem mal súbito na terça-feira, 17, em meio aos engarrafamentos causados pelo temporal que atingiu a capital paulista e o Grande ABC. Entre as vítimas, está um dos fundadores da Brinquedos Bandeirante.

Ciro de Souza Nogueira, 81 anos, morreu de parada cardiorrespiratória na noite de terça na zona leste de São Paulo. Ele seguia de automóvel pela Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo, na Vila Prudente, mas acabou ficando retido por causa da enchente. Ciro ainda chegou a receber os primeiros socorros em uma residência na altura do número 2.367 daquela avenida, mas não resistiu e acabou morrendo.

Na madrugada desta quarta-feira, foi confirmada a morte de uma pessoa em São Caetano do Sul. Eram 16h40 quando José Mendes Moreira Filho era atendido pela equipe dos bombeiros da Unidade de Resgate 557 na esquina da Avenida do Estado com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro da Fundação. Levado com parada cardiorrespiratória para o Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, Moreira não resistiu e morreu, segundo os bombeiros.

Outra vítima, de prenome Jair, foi resgatada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, após passar mal dentro de seu Corsa prata, no Viaduto Grande São Paulo, entre os bairros do Ipiranga e Vila Prudente, na capital paulista. Jair foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde segue internado em observação. Antes do ocorrido na tarde desta terça-feira, a vítima havia passado por uma cirurgia de válvula cardíaca.