Dois morrem após micro-ônibus colidir em caminhão na Imigrantes

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, das quais três em estado grave, em uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na noite desta quinta-feira, 5, no quilômetro 35 da Rodovia dos Imigrantes. O acidente foi na altura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no sentido do litoral da via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 23h desta quinta-feira, um micro-ônibus que levava funcionários de uma empresa de comércio de alimentos de Mauá, também no ABC, para casa, em várias cidades no litoral sul saiu de um posto de combustível e não viu um caminhão parado na faixa de acesso à rodovia. A colisão foi em cheio.

O motorista do micro-ônibus, identificado pela Polícia Civil como F.V.E.C, de 30 anos, e o passageiro R.R.N, de 48, morreram. Outras cinco pessoas ficaram feridas, três em estado grave. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Diadema, ao Hospital Serraria, também na cidade do ABC, e ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, no litoral sul.

O motorista do caminhão disse que parou para tomar um remédio. Entretanto, não é permitido parar no local. De acordo a Polícia Civil, os documentos do veículo e do caminhoneiro estavam em dia e ele não apresentava sinais de embriaguez.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo (Assunção).