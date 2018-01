Dois morrem após carro colidir em alta velocidade contra poste em SP

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas na madrugada desta sexta-feira, 9, por volta das 2h10, após um Ford Fiesta vermelho colidir em alta velocidade contra um poste na Avenida Robert Kennedy, em Socorro, zona sul da capital.

A força do choque partiu o veículo em dois. A metade de trás ficou presa no poste e os três passageiros do banco traseiro - dois homens e uma mulher - foram resgatados com vida. A parte da frente do veículo foi parar quinze metros à frente, dentro de um posto de gasolina. O motorista e uma passageira morreram na hora.

Amigos das vítimas que estavam em outro carro relataram à polícia que todos voltavam de uma festa no momento do acidente.

Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade e rodou várias vezes na pista molhada antes de atingir o poste. O velocímetro do Ford Fiesta ficou travado em 110 km/h. Na Avenida Robert Kennedy, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. O acidente foi registrado no 102º DP.