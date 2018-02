Dois morrem ao voltar do velório de 5 colegas Dois funcionários de uma usina de Colômbia, interior de São Paulo, morreram em um acidente ontem, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos (SP). Eles voltavam do velório de cinco colegas de trabalho que haviam morrido um dia antes, na mesma rodovia. No acidente de ontem, o carro em que estavam os dois trabalhadores, de 36 e 40 anos, bateu de frente em uma caminhonete. Os dois ocupantes da caminhonete ficaram feridos. Os 5 que morreram na segunda estavam em um carro atingido por um caminhão.