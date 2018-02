Dois moradores de rua são assassinados no DF Dois moradores de rua foram assassinados na manhã de ontem em Águas Claras, cidade-satélite do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, os dois foram mortos com tiros na cabeça enquanto dormiam na Quadra 11, na região de Areal. Ainda não há suspeitos para o crime, que ocorreu por volta das 6h. As vítimas ainda não foram identificadas. A delegada de plantão Silvana Quintana, do 21.º DP (Taguatinga-Sul), diz que ninguém viu o homicídio. Há cerca de duas semanas, outros dois moradores de ruas foram incendiados em Santa Maria, a 26 km de Brasília. Uma das vítimas morreu e a outra está internada e corre risco de morte.