Dois menores são presos depois de roubo a residência no Cambuci

SÃO PAULO - Uma família foi surpreendida por três assaltantes por volta da 1h30 da madrugada deste domingo, 31, no Cambuci, bairro da região central de São Paulo. Os moradores foram agredidos: um deles teve as mãos amarradas e outro levou socos no rosto, segundo a Polícia Militar.

O assaltantes fugiram com o carro da família, levando também R$ 100, talões de cheque, três instrumentos musicais, um aparelho de DVD, três máquinas digitais, dois celulares, uma webcam, dois laptops e uma mochila.

Horas depois, por volta das 6h30, a Polícia Militar apreendeu dois dos três suspeitos do assalto na região de Belém, zona leste. Os dois menores, de 15 e 17 anos, estavam no carro roubado e bateram na mureta que separa as pistas da Avenida Celso Garcia. Levados para o 81º Distrito Policial, em Belém, os menores foram reconhecidos pela família como os assaltantes e depois encaminhados para a Vara da Infância e Juventude.

O carro foi devolvido à família após perícia, mas os outros objetos não foram recuperados. A Polícia Militar segue em busca do terceiro suspeito. O roubo foi registrado no 5º Distrito Policial, na Aclimação, e a apreensão no 81º Distrito Policial, em Belém.