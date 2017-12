Dois jovens são mortos em tiroteio em bar Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um bar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio, na madrugada de ontem. Segundo a Divisão de Homicídios da Baixada, um rapaz se desentendeu no bar, no bairro Coelho da Rocha, foi embora e voltou armado e já atirando, com apoio de dois amigos. O crime ocorreu por volta de 1 hora. Morreram Rafael Campos, de 20 anos, e David Reis Gomes de Souza.