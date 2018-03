Dois jovens são mortos em saída de festa funk O metalúrgico Sérgio Luiz do Amaral Júnior, de 29 anos, e um rapaz de 19 não identificado foram mortos a tiros ao deixar uma boate que promovia baile funk em Sorocaba (SP). Um adolescente, de 15 anos, e um rapaz, de 21, ficaram feridos. Três homens encapuzados que ocupavam uma Pajero prata desceram do veículo, na madrugada de ontem, e efetuaram os disparos contras as vítimas. Eles fugiram após o crime. Na rua, houve pânico e correria. A Polícia Civil investiga a hipótese de acerto de contas.