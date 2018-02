Dois jovens são detidos por morte de advogada A Polícia Civil apreendeu ontem dois jovens de 17 anos que confessaram ter participado do assalto que terminou com a morte no domingo da advogada Renata Fabiana de Campos Moraes, de 38 anos, na Rua Vergueiro, zona sul. Segundo o delegado do 95.º Distrito Policial, outros dois adolescentes, um deles já identificado, também participaram do latrocínio. O autor do disparo está foragido. Os dois jovens foram encaminhados para a Vara da Infância e da Juventude, onde deverão prestar novos depoimentos.