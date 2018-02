Dois homens são presos após assalto em estacionamento no centro de SP

SÃO PAULO - Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de participarem de um roubo de cinco veículos de um estacionamento nesta quarta-feira, 27, no bairro Bela Vista, no centro da Capital.

Segundo as testemunhas, seis homens invadiram o local em um Peugeot 207 Passion roubado, anunciando o assalto. Três deles portando armas de fogo. Os suspeitos abandonaram o carro que usavam e fugiram levando cinco veículos do local.

Um celular caído dentro do carro abandonado pelos assaltantes ajudou os policiais a localizar os bandidos. Um sargento da PM atendeu a ligação, se passando pelo dono do aparelho, e durante a conversa, descobriu que os assaltantes estavam em uma padaria.

No local indicado, os policiais retornaram a ligação para o suspeito, que foi identificado na padaria como o desempregado J.T.A., de 20 anos. Com os registros de ligações do celular de J., foi identificado outro suspeito, o desempregado C.S.F., de 28 anos, que também estava no estabelecimento.

Outros três homens que estavam próximos aos suspeitos foram detidos para averiguações. Na delegacia, J. e C. foram os únicos reconhecidos pelas vitimas. Segunda elas, C. estava armado.

Foi solicitado as imagens das câmeras de segurança e perícia para o estacionamento. O caso foi registrado no 78º DP (Jardins), como roubo, localização de veículo e formação de quadrilha.