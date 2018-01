Dois homens são mortos e outro fica ferido em Guarulhos

Paulo Maciel e Daniela do Canto, do estadão.com.br,

Atiradores mataram duas pessoas e feriram outra em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 20 horas desta terça-feira, 3. O crime ocorreu na altura do número 11 da Praça Jair Mariano Sanzone, Residencial Parque Cumbica. Segundo testemunhas, as vítimas estavam reunidas no local quando desconhecidos surgiram em uma moto e dispararam vários tiros. Alex Almeida Valério, 23 anos, e Rubens Abimael Campos, 20 morreram no local. O contador Francisco Fernando da Costa, 60 anos, que chegava do trabalho, foi atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido ao pronto-socorro Maria Dirce. Os atiradores fugiram, sem roubar nada. O caso está foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos.