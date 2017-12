Dois homens são mortos a tiros no Jaçanã

SÃO PAULO - Dois homens foram mortos a tiros no Jaçanã, zona norte da capital, no fim da madrugada desta sexta-feira, 3. Nos dois casos, a Polícia Militar foi chamada para atender vítimas baleadas enquanto andavam na rua por atiradores que passaram em uma moto.

Um caso foi registrado na Rua Americaninhas e outro na Rua Astecas por volta das 4h40. As vias ficam a menos de 200 metros de distância uma da outra. As ocorrências seriam registradas no 73° DP (Jaçanã). Até as 10h, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso. As identidades das vítimas não foram registradas.