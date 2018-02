Dois homens são mortos a tiros na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Dois homens foram mortos a tiros nesta madrugada de terça-feira, 2, na região do Grajaú, na zona sul da capital paulista. As vítimas foram encontradas, pela PM, a cerca de 200 metros uma da outra, no Jardim das Pedras

Um dos baleados estava morto no local. O outro foi achado ainda com vida ao lado de uma moto. Levado ao pronto-socorro Balneário São José, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma terceira pessoa ferida a tiros deu entrada minutos depois no pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira, também na zona sul de São Paulo.

A vítima chegou sozinha e caminhando à unidade hospitalar, de acordo com testemunhas.

Não se sabe ainda se os casos, que foram registrados no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna, são relacionados.