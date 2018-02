Dois homens são encontrados mortos em apartamento na Oscar Freire

SÃO PAULO - Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira, 23, em um apartamento na Rua Oscar Freire, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Um deles foi identificado como Eugenio Bozola, de 52 anos, que vivia no local há cerca de quatro meses. O outro rapaz ainda não havia sido identificado por volta das 18h30, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo a Polícia Militar, a faxineira acionou o policiamento quando chegou para trabalhar por volta das 9 horas e encontrou os dois homens ensaguentados, feridos por arma de fogo. Bozola estava caído na cozinha com um ferimento na região do pescoço e o outro homem estava no quarto, com um saco plástico na cabeça. De acordo com a SSP, havia marcas de sangue nas paredes e portas do apartamento com marcas das iniciais "CV".

Segundo a Polícia Civil, uma terceira pessoa que estaria do apartamento seria o suspeito do crime. O carro Honda Civic do proprietário do apartamento da Oscar Freire, foi levado pelos bandidos. O prédio, porém, não tem sistema de vigilância com câmeras para auxiliar na identificação de suspeitos. O porteiro noturno será ouvido para verificar a que horas o carro deixou a garagem e quem estaria no veículo. O caso foi registrado no 14º DP e será investigado com auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Texto atualizado às 18h47 para acréscimo de informação