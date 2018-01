Dois homens são assassinados na noite de sábado em SP

O conferente Rogério de Souza Campos, de 30 anos, foi baleado e morto por volta das 21h30 de sábado, no Parque dos Camargos, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo testemunhas, ele caminhava com os filhos, de 9 e 6 anos, e discutia, pelo celular, com a ex-mulher.

Quando o conferente passava perto de um bar, na Rua Glória, a ex-mulher se aproximou dele, na garupa de uma moto Hornet preta, acompanhada de um homem identificado apenas como Neguinho. O rapaz atirou em Campos.

Pessoas que estavam no local socorreram o conferente, que foi levado ao Pronto-Socorro Arnaldo Figueiredo de Freitas, onde morreu. O caso foi registrado na Delegacia Central, mas será investigado, provavelmente, pelo 1º Distrito Policial da cidade.

No Jardim São Luiz, na zona sul de São Paulo, Reginaldo dos Santos Costa, de 29 anos, foi assassinado por volta das 20h de sábado, quando caminhava pela Rua Bernardo Velez. As circunstâncias do crime ainda não são conhecidas pela polícia.

Costa foi atingido por oito disparos na cabeça e no peito. Ele foi levado por moradores do bairro ao Hospital do Campo Limpo, onde morreu. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo), mas deverá seguir para o 92º DP (Parque Santo Antônio).