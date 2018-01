Dois homens são assassinados em Guarulhos

Dois homens foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas, ainda não identificadas, foram encontradas por policiais militares por volta das 20h30 na Avenida Guinle, no bairro Cidade Satélite. Segundo a PM, uma delas já estava morta e apresentava sete perfurações pelo corpo: três na cabeça, três no tórax e uma no braço. O segundo homem, com três perfurações - na barriga, no tórax e na mão esquerda - ainda estava vivo e chegou a ser socorrido ao Hospital Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade.