Dois homens são mortos a tiros no Brás

SÃO PAULO - Dois homens foram encontrados mortos no Brás, região central de São Paulo, com marcas de tiro no corpo, na noite desta terça-feira, 26. O crime aconteceu na altura do número 900 da Rua Visconde de Parnaíba.

Segundo a Polícia Militar, a primeira vítima foi encontrada na rua e a segunda, em um estacionamento próximo, por volta das 18h15. Ambas morreram na hora. Uma das possibilidades é de que um dos homens tenha atirado no outro e depois se matado, informou a corporação.

Nenhum suspeito havia sido preso até as 7 horas desta quarta-feira, 27. O 8º Distrito Policial (Brás/Belém) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso.