Dois homens morrem em acidente de carro na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Dois homens morreram e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na manhã deste domingo, 31, na zona sul de São Paulo. A identidade das vítimas não foi divulgada.

O carro em que se encontravam as quatro pessoas seguia pela Avenida Senador Teotônio Vilela quando bateu em um poste próximo à Estrada dos Mendes, no Jardim São Rafael. Os sobreviventes foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital do Grajaú, também na zona sul, e seu estado de saúde não foi informado.

Ainda não se sabe qual era a velocidade do veículo quando ele atingiu o poste. As causas da batida serão apuradas pelo 25° DP (Parelheiros).