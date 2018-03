Dois homens morrem após serem baleados dentro de carro na zona leste de SP

SÃO PAULO - Dois homens foram assassinados dentro de um carro na Rua Firmino Alves, no Parque São Lucas, na zona neste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 14. O crime aconteceu por volta da 1 hora da manhã.

Danilo Aparecido Siqueira, de 31 anos, e Alberto de Souza Lopes, de 26 anos, foram baleados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Policiais militares disseram que encontraram as vítimas dentro de um veículo Fiat Uno verde. Antes de morrer, o motorista Danilo disse que o homem que atirou se chama Isaac.

Uma terceira vítima, que os acompanhava, disse que trabalhava como voluntária em uma clínica de reabilitação que tinha o Danilo como um dos donos e o Alberto como um dos funcionários.

Os três tinham ido encontrar um paciente no momento em que foram surpreendidos por um homem que atirou contra eles. A terceira vítima saiu do veículo sem ser atingida e acionou a polícia.

O caso foi registrado no 56ºDP (Vila Alpina) como homicídio qualificado e requisitou o apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) na investigação. O Instituto Médico Legal (IML) também foi ao local do crime.