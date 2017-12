Dois homens morrem após queda de muro em obra na zona norte de SP

SÃO PAULO - Dois homens morreram na tarde desta sexta-feira, 22, depois que o muro de contenção de uma obra cedeu na zona norte de São Paulo.

++ Carroceiro morre após ser atropelado por carro de luxo

O acidente ocorreu por volta das 14h40 na Rua Elvira da Rocha Lima de Toledo, altura do número 23, região de Pirituba. O Corpo de Bombeiros enviou dez viaturas ao local, onde encontraram o primeiro corpo visivelmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Homem toma choque e sofre queimaduras ao 'surfar' em trem da CPTM

O segundo homem foi encontrado depois de escavações na área. Um terceiro homem ficou ferido e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.