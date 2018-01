Dois homens e mulher grávida são mortos Três pessoas foram mortas a tiros por um homem anteontem à noite em um bar na Rua Netuno, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Dois criminosos chegaram em um Fox, desceram do veículo e dispararam cerca de 30 vezes, atingindo dois homens e uma mulher, que estava grávida. Entre as vítimas estava o casal que cuidava do bar. Após os tiros, os criminosos entraram no Fox e fugiram. Até ontem a polícia não tinha pistas sobre os autores.