Dois homens desaparecem na enxurrada após temporal em Itu

SOROCABA - Duas pessoas estão desaparecidas após serem arrastadas pela correnteza durante o temporal que atingiu a cidade de Itu, no fim da noite desta quinta-feira, 20. Os dois homens são seguranças de uma empresa que presta serviços ao condomínio residencial Terras de São José e tentavam socorrer um morador ilhado pelo rompimento da barragem de um lago. Eles conseguiram retirar o veículo com o morador da área de risco, mas acabaram rodando na forte correnteza.

Os bombeiros, que já fizeram buscas no início da madrugada, retomaram os trabalhos na manhã desta sexta-feira, 21.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jundiaí. Duas garotas ficaram feridas, em Jundiaí, na noite de quinta-feira, pela queda da fachada metálica de um galpão desativado causada pelo temporal. Elas estavam abrigada sob a marquise com outras quatro pessoas quando a estrutura desabou, na região central da cidade.

As vítimas foram levadas para o pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. As outras pessoas não se feriram.